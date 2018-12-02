Во Франции планируют ввести режим ЧП из-за протестов

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Власти Франции рассматривают вопрос о введении режима чрезвычайного положения из-за протестных акций в Париже, передает Reuters со ссылкой на представителя французского правительства Бенжамена Гриво.

Как отмечается, эта инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков.

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«Мы должны думать о тех мерах, которые можно принять для того, чтобы предотвратить подобные инциденты», — сказал Гриво.

Ранее сообщалось, что более 100 человек пострадали в ходе протестов в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие на акции «желтых жилетов».