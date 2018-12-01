Житель Киева взял в заложники свою мать

В Киеве полиция задержала мужчину, который насильно удерживал в забаррикадированной квартире собственную мать, пытаясь скрыться от правоохранителей после совершенного ограбления. Об этом говорится в фейсбуке киевской полиции.

Сообщается, что мужчина отобрал у прохожего рюкзак, угрожая ему ножом, после чего потерпевший обратился в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили пустой рюкзак возле одного из домов и предположили, что правонарушитель спрятался в подъезде.

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Позднее выяснилось, что мужчина забаррикадировался в квартире, где в одной из комнат насильно удерживал мать. Он отказывался открывать двери и угрожал женщине расправой, добавили в пресс-службе.

Как отмечается, полицейским пришлось выломать дверь, чтобы освободить женщину и задержать злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные с ножами захватили в заложники пассажиров маршрутки.