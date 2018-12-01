СК начал проверку после схода вагонов на Транссибе

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Следственный комитет (СК) России начал расследование из-за схода вагонов в Омской области. Об этом говорится на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Как отмечается, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В ведомстве подчеркнули, что следователи устанавливают обстоятельства инцидента. На данный момент проводится осмотр места происшествия. Кроме того, устанавливается объем нанесенного материального ущерба.

Ранее сообщалось, что с рельсов сошли вагоны поезда на Транссибе.