Последняя ночь ноября стала самой холодной с начала осени

Ночь на 30 ноября в Москве и Подмосковье стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, минувшей ночью в столице температура опускалась до -13,2°С, в то время как по области в некоторых местах ударили 20-градусные морозы.

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Как отмечается, в последний осенний день жителей московского региона также ждет сухая и морозная погода с температурным фоном на несколько градусов ниже климатической нормы.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее также сообщалось, что в Москве ночь на 29 ноября стала самой холодной с начала этой осени. Таким образом, температурный рекорд был побит вторую ночь подряд.