В Москве в пятницу ожидается до -7°С

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В столице в пятницу, 30 ноября, ожидается до -7°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе составит от -5 до -7°С.

Днем будет небольшая облачность, без осадков. Местами возможна гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве ночь на 29 ноября стала самой холодной с начала этой осени. При этом температура воздуха опустилась ниже -10°C. По прогнозам синоптиков, столицу ждут еще две холодных ночи.