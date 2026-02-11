Размер шрифта
Британка купила на барахолке серьги, оказавшиеся брендовыми стоимостью $1000

Британка купила на барахолке серьги, оказавшиеся продукцией Yves Saint Laurent
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка купила на барахолке серьги за $5, оказавшиеся золотыми бренда Yves Saint Laurent стоимостью до $1000, пишет Mirror.

Как рассказала Саванна Николсон, украшение выполнено в каплевидном дизайне с ребристой текстурой, гравировкой логотипа YSL на обратной стороне и застежками-клипсами. Изначально она не знала, что купила брендовый аксессуар, заплатив $5.

«Я не подозревала, что это дизайнерские серьги, пока не пришла домой и не достала их из упаковки, чтобы рассмотреть логотип», — рассказала она.

Позже, проверив стоимость аналогичных моделей на сайтах люксовых реселлеров, женщина выяснила, что их цена варьируется от $850 до $1000.

Саванна призналась, что почти отказалась от похода в секонд-хенд в тот день и считала, что визит оказался неудачным — помимо серег она купила только спортивные брюки.

«Я и представить не могла, что меня ждет такой сюрприз», — добавила она.

Видео с находкой, опубликованное в TikTok, набрало более 31 000 просмотров и около 2 000 лайков. В комментариях пользователи делились восторгом и называли подобную покупку «мечтой любого любителя секонд-хендов».

Женщина также отметила, что сегодня многие благотворительные магазины тщательно проверяют брендовые вещи и выставляют их по более высокой цене, поэтому такие случаи становятся редкостью.

Ранее купленная в комиссионном магазине ваза оказалось 2000-летним артефактом майя.
 
