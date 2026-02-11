«Состав преступления доказан»: Сабурову грозит уголовное дело за помощь бойцам СВО

Против комика Нурлана Сабурова могут возбудить уголовное дело в Казахстане. Местный активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить видео, на котором юморист рассказывает о помощи российским военным. Юрист Бауыржан Онгаров заявил, что подобные действия могут подпадать под статью о наемничестве, по которой Сабурову может грозить до 12 лет лишения свободы.

На комика Нурлана Сабурова подали заявление в Генпрокуратуру Казахстана. Активист Марат Турымбетов обратился в ведомство с просьбой проверить видео, на котором Сабуров помогает российским военным. Об этом сообщило издание Finratings.kz.

Ранее в соцсетях распространился ролик, снятый, предварительно, в июле 2025 года. В нем Сабуров рассказывает, что передал 10 мотоциклов бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра». На видео комик также выражает надежду, что мотоциклы пригодятся в боевых условиях, а военные «вернутся с победой».

Ролик вызвал споры о подлинности в соцсетях — некоторые пользователи засомневались, не было ли видео сгенерировано искусственным интеллектом. Однако портал Factcheck.kz заявил, что не обнаружил в нем признаков генерации, отметив, что «движения губ совпадают с речью, текстуры естественные, артефактов нет».

«Друзья, пока вы все тут спорите о подлинности видео с Сабуровым и его помощи и поддержки СВО, мною было инициировано заявление в Генеральную прокуратуру РК с целью проверки и привлечения к ответственности данного индивидуума, гражданина Казахстана. Думаю, что компетентные органы разберутся. И, в случае если это ложный донос, я готов нести ответственность по Закону РК», — написал Турымбетов.

Казахстанский юрист Бауыржан Онгаров на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отметил, что действия артиста подпадают под статью 170 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Наемничество». Эксперт объяснил это тем, что, по его мнению, подразделение «Легион Вагнер Истра» является частью ЧВК «Вагнер», несмотря на то, что СМИ ранее писали, что оно было создано после роспуска ЧВК и входит в состав в Минобороны РФ.

«Состав преступления Нурлана доказан на 100%! <...> Поэтому наши правоохранительные органы просто обязаны возбудить уголовное дело по данному факту», — добавил юрист.

По статье о наемничестве, как отметил Онгаров, Сабурову может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы.

Генпрокуратура Казахстана официально не подтверждала проведение проверки. Однако заместитель генпрокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев заявил, что «то, что вышло в СМИ, требует исследования, изучения». Он также подчеркнул, что упоминаемая в публикациях статья о наемничестве — это компетенция Комитета нацбезопасности страны.

Выдворение из России

30 января комику Нурлану Сабуру запретили въезд в РФ на 50 лет. Сам он узнал об этом 6 февраля, когда вернулся в Москву из Дубая. РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что решение было принято в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

СМИ приводили несколько версий, почему был введен запрет. По одной из них, причиной могли стать попытки комика «отмыть» заработанные в России деньги через посредников. По другой, въезд Сабуру запретили из-за критики спецоперации. Кроме этого, ТАСС передавало, что артист также мог нарушить миграционное и налоговое законодательство.

Официально причина не называлась. Сам Сабуров покинул Россию в тот же день и выехал в Алма-Ату. Позже, комментируя ситуацию, он заявил, что вопрос с запретом на въезд в РФ решают юристы с компетентными органами. Кроме этого, он поблагодарил страну, в «в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию».

В МИД Казахстана позже рассказали, что Сабуров не обращался за помощью в ведомство.

На ситуацию с Сабуровым отреагировала Ксения Собчак — она заявила, что «с Нурланом поступают мерзко». Аналогичное мнение высказал дизайнер и блогер Артемий Лебедев, который навал запрет на въезд Сабурову нонсенсом.