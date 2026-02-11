Мать Гуменника обратилась к судьям после короткой программы на ОИ-2026

Мать российского фигуриста Петра Гуменника Елена высказалась о судействе на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее слова приводит Odds.ru.

«Надеюсь, что судьи на Олимпиаде — самые лучшие и квалифицированные. Это сложная работа, и я желаю им здоровья, спокойствия и радости», — сказала Елена Гуменник.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно реализовал тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла.

Позже спортсмен сообщил, что у него лопнул шнурок во время короткой программы на Олимпиаде.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.

