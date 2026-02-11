Размер шрифта
В Петербурге таксиста застрелили в собственном автомобиле

Житель Петербурга умер в собственной машине. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Искровском проспекте. По данным издания, 63-летний пострадавший сел в свой автомобиль. Вскоре к нему подошел знакомый и выстрелил в голову, после чего скрылся.

Подозреваемого задержали, им оказался сосед погибшего. Между мужчинами был затяжной конфликт, причины которого не уточняются.

Как сообщает «Фонтанка», пожилой мужчина работал таксистом. Его оппонент состоял на учете у психиатра. По данным «Mash на Мойке», в доме у подозреваемого обнаружили огнестрельное оружие. Тело убитого нашли спустя некоторое время после инцидента.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Пензенской области мужчину ранили из винтовки. Проезжая по частному сектору, он остановился, чтобы убрать с дороги снежные булыжники, но получил выстрел в плечо от мужчины, жившего в доме рядом. Подозреваемому показалось, что пострадавший намеренно бросает снег в сторону его участка.

Ранее россиянин выстрелил в лицо соседу, который косил траву.
 
