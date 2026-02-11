Чешская реактивная система залпового огня (РСЗО) Vampire («Вампир»), которая находится на вооружении у ВСУ, является модернизированной версией советского «Града». Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

«Неприятная вещь, потому что с большой точностью работает и тяжело сбивать совсем маленький снаряд», — отметил Дандыкин.

По его словам, чехи, а также хорваты поставили украинским войскам довольно большое количество РСЗО Vampire. Однако российские военные, как указал собеседник издания, могут успешно бороться с указанной боевой машиной.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России выявили и уничтожили реактивную систему залпового огня Vampire ВСУ, которая осуществляла обстрелы Белгородской области. По информации российских силовых структур, бойцы группировки войск «Север» обнаружили установку в Харьковской области и ликвидировали ее.

РСЗО Vampire может нести блок из 40 направляющих для снарядов калибра 122 миллиметра. Установка получила бронированную кабину и цифровую систему управления огнем, а также автоматизированную систему перезарядки.

Ранее стало известно о секретном оружии НАТО для ВСУ, приводящем к слепоте.