Политолог назвал «выстрелом в воздух» замедление Telegram в России

Замедление Telegram в России может быть сигналом для основателя мессенджера Павла Дурова. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко.

Эксперт отметил, что государство действительно недовольно тем, что руководство сервиса не удаляет запрещенный контент.

«Я думаю, что это просто предупредительный выстрел в воздух для Дурова. 70-80% всей аудитории Telegram — это граждане России. Это ядро сервиса. Поэтому Дурову надо идти на сотрудничество, если он не хочет его лишиться. А у государства очень простые требования: выполняйте законодательство», — сказал Ярошенко.

На днях российские пользователи Telegram сообщили о серьезном сбое в работе мессенджера, только за 10 февраля поступило порядка 10 тыс. жалоб. Роскомнадзор (РКН) подтвердил ограничения работы сервиса из-за нарушений российских законов. Что о возможной блокировке говорят депутаты и чего от платформы требует РКН — в материале «Газеты.Ru».

