Звезда «Елок» заявила, что у Богомолова достаточно работы и без Школы-студии МХАТ

Актриса Сапегина: у Богомолова много работы и без Школы-студии МХАТ

У режиссера Константина Богомолова много другой работы и без Школы-студии МХАТ. Об этом заявила в беседе с 360.ru актриса театра и кино Алиса Сапегина.

«Конечно, он правильно поступил. Я читала то письмо, со всеми доводами согласна. Если его не хотят там видеть, то зачем все это? Богомолова ценят в нашей стране, есть много другой работы, помимо ректорства», — сказала она.

11 февраля Константин Богомолов обратился с просьбой освободить его от временного исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ к министру культуры России Ольге Любимовой. Режиссера назначили на должность 23 января.

26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры Любимовой с требованием снять Богомолова с должности. Они заявили, что ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии.

Выпускники МХАТа попросили рассмотреть на должность кандидатуры режиссеров, чей творческий путь напрямую связан с высшим учебным заведением, а также не противоречит этическим принципам основателей школы художественного театра.

Актеры Антон Шагин, Марк Богатырев и Варвара Шмыкова также опубликовали это обращение в своих соцсетях. Телеведущая Юлия Меньшова тоже поддержала призыв выпускников Школы-студии МХАТ сменить ректора учреждения.

Ранее Константин Богомолов отреагировал на критику его назначения в Школу-студию МХАТ.