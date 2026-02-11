В России предложили ввести полный НДС на иностранные товары

Минпромторг России предлагает ввести с 2027 года НДС 22% на иностранные товары. Об этом на выступлении в Госдуме заявил глава ведомства Антон Алиханов, передает «Интерфакс».

Он отметил, что такие нововведения необходимы, чтобы создать равные условия для отечественных и зарубежных продавцов на маркетплейсах.

Также Алиханов считает необходимым привлекать маркетплейсы к ответственности за незаконный товарооборот.

До этого Центральный Банк России (ЦБ РФ) предложил способ разрешить спор банков и маркетплейсов из-за скидок. Так, глава департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева рассказала о предложении перехода к «открытой модели» участия банков в дисконтных программах и установить единые универсальные условия, на основании которых все финансовые организации смогут размещать свои предложения на цифровых платформах.

Лозгачева отметила, что Центробанк направил подробную механику на обсуждение в Минэкономразвития, а также в профильный комитет Госдумы. Представители крупнейших маркетплейсов в свою очередь сочли это предложение сбалансированным, но требующим обсуждения, уточнила она.

Ранее производители продуктов питания ополчились на маркетплейсы из-за скидок.