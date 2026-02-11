Тысячи российских туристов все еще остаются на Кубе

Pegas Touristik: на Кубе находятся около 4 тысяч российских туристов

Сейчас на территории Кубы находятся около 4 тысяч российских туристов. Об этом сообщила генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная, пишет РИА Новости.

«Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации и своевременно информировать о дальнейших решениях», — сказала она.

9 февраля стало известно, что несколько тысяч российских туристов на Кубе столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за дефицита авиатоплива в республике. Также на фоне энергокризиса россиян начали выселять из отелей и предлагать другие места размещения. Причиной проблем с топливом на Кубе стала нефтяная блокада страны со стороны США. В Кремле назвали ситуацию критической.

В свою очередь в российском посольстве в Гаване рассказали, что самолеты авиалиний России продолжают заправляться на Кубе. Из российских авиакомпаний рейсы в различные города островного государства осуществляют «Россия» и «Нордвинд».

Ранее в Кремле рассказали о возможной помощи Кубе.