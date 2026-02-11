Размер шрифта
«Радиостанция Судного дня» передала три новых слова

«Радиостанция Судного дня» передала три слова в течение пяти минут
Борис Приходько/РИА Новости

В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Радио Судного дня», в среду прозвучали три новых сообщения в течение пяти минут. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность.

Двадцать вторым сообщением за день стало слово «блуд», прозвучашее в эфире в 16:37 мск. Через пять минут, в 16:42 мск, радиостанция передала слова «кавказ» и «прыщавый».

Число сообщений за день в эфире УВБ-76 11 февраля достигло 23-х, что является рекордным количеством в этом году. 12 февраля прошлого года радиостанция передала 25 сообщений, а 25 июня — 24 послания.

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала слово с «кайфом».
 
