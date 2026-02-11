СМИ сообщили о возможном росте числа отравившихся в школе в Петербурге

Число отравившихся учеников и сотрудников школы №39 в Петербурге могло возрасти до 96. Об этом пишет Telegram-канал «78. Новости».

По предварительным данным канала, среди пострадавших в результате инцидента 84 ребенка.

Об отравлении стало известно 4 февраля. После обеда в школьной столовой у детей и работников учебного заведения, которое находится в Невском районе Санкт-Петербурга, появились симптомы острой кишечной инфекции.

Роспотребнадзор по Ленобласти в тот же день направил своих представителей в школу и к поставщику питания — в компанию «Волна». 6 февраля в ведомстве сообщили, что число отравившихся учеников и сотрудников школы в Петербурге достигло 37.

После массового отравления школа перешла на дистанционное обучение, в здании проводили обработку. Возвращение к стандартному расписанию запланировано на четверг, 12 февраля.

