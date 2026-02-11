Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

СМИ сообщили о возможном росте числа отравившихся в школе в Петербурге

«78. Новости»: число отравившихся в школе №39 Петербурга могло возрасти до 96
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Число отравившихся учеников и сотрудников школы №39 в Петербурге могло возрасти до 96. Об этом пишет Telegram-канал «78. Новости».

По предварительным данным канала, среди пострадавших в результате инцидента 84 ребенка.

Об отравлении стало известно 4 февраля. После обеда в школьной столовой у детей и работников учебного заведения, которое находится в Невском районе Санкт-Петербурга, появились симптомы острой кишечной инфекции.

Роспотребнадзор по Ленобласти в тот же день направил своих представителей в школу и к поставщику питания — в компанию «Волна». 6 февраля в ведомстве сообщили, что число отравившихся учеников и сотрудников школы в Петербурге достигло 37.

После массового отравления школа перешла на дистанционное обучение, в здании проводили обработку. Возвращение к стандартному расписанию запланировано на четверг, 12 февраля.

Ранее норовирус стал причиной отравления туристов в Шерегеше.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!