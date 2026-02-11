Размер шрифта
Мошенники выдали свои планы массовой атаки на одну категорию россиян

ТАСС: мошенники заинтересовались данными неплательщиков по кредитам
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники заинтересовались россиянами с просроченными долгами по кредитам: раньше запросы на доступ к базе данных неплательщиков в даркнете были единичными, но в января 2026 года их поступили десятки. Об этом ТАСС сообщила компания «ЕСА ПРО», которая специализируется на безопасности информационных систем.

По мнению ее специалистов, «аномальный» рост интереса к сведениям о недобросовестных заемщиках обусловлен тем, что мошенники «актуализируют свои базы данных» и потом будут атаковать должников, используя новые схемы.

На этом основании эксперты «ЕСА ПРО» спрогнозировали волну мошеннических атак на россиян с просрочками по кредитам. Такие люди могут оказаться легкой мишенью: непогашенные задолженности делают их уязвимыми перед убедительной ложью от имени банка или коллекторов, пояснили в компании.

Обычно, по словам специалистов, мошенники атакуют неплательщиков под видом судебных приставов, юристов и сотрудников служб взыскания, убеждая перевести деньги на связанные с долгом цели — погашением на льготных условиях, реструктуризацией и т.п.

Также злоумышленники атакуют россиян ложными сообщениями о просроченных кредитах их родственников. Для убедительности они упоминают персональные данные жертвы и ее близких, а потом угрожают судом и требуют «оказать помощь» в погашении долга.

Ранее стало известно, какой рекорд россияне побили по долгам.
 
