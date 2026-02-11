Размер шрифта
Общество

У россиянина отобрали имя Исус Христос из-за криминального прошлого

В Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя
В Казани суд лишил местного жителя Исуса Христоса его имени из-за криминального прошлого. Об этом пишет портал «Бизнес Онлайн».

С иском в суд обратился прокурор Казани Ильдар Исмагилов. Он потребовал вернуть мужчине его старое имя, поскольку новое вводит людей в заблуждение, поскольку ассоциируется с личностью Иисуса Христа, и оскорбляет чувства верующих.

Сообщается, что казанец с именем Исус Христос был неоднократно судим за грабежи и разбой. В 2014 году он состоял на профилактическом учете у нарколога. В декабре прошлого года мужчину осудили на два года условно за фиктивную регистрацию мигрантов у себя в квартире. Кроме того, в 2015 году судебно-психиатрическая комиссия обнаружила у казанца органическое расстройство личности. Как стало известно «Бизнес Онлайн», психическое заболевание развилось из-за тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в 2010 году.

В результате Ново-Савиновский районный суд Казани обязал ЗАГС вернуть мужчине его старое имя Евгений Петрович Чекулаев. Ему придется получить новый паспорт и восстановить ранее существовавшую запись.

Ранее под суд попал крымчанин, который держал сына на хлебе и воде «из соображений веры».
 
