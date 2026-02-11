Размер шрифта
«Случилось самое страшное»: автор документальных фильмов о выступлении Коростелева на ОИ

Экс-лыжник Тартынский назвал самым страшным четвертое место Коростелева на ОИ
РИА Новости

Автор документальных спортивных фильмов, бывший лыжник Максим Тартынский назвал самым страшным из возможного четвертое место россиянина Савелия Коростелева в скиатлоне на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«По ходу гонки могло произойти что угодно: падение, сломанная палка или, как это мы видели в масс-старте в Гомсе, могла отвалиться лапка из-за некачественного клея, или Савелий с Клебо мог столкнуться и завалить его. Но произошло самое страшное — четвёртое место», — сказал он.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский лыжник Матис Делож должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона подала протест из-за нарушения правил Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза.

Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды, заняв четвертое место.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее министр спорта России допустил возможность отсудить бронзу для Коростелева.
 
