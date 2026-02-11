Россиянин ограбил кредитную организацию с игрушечным пистолетом и, убегая, растерял деньги

В Амурской области мужчина с игрушечным пистолет сграбил офис кредитной компании

В Амурской области мужчина совершил ограбление, вооружившись игрушечным пистолетом. Об этом сообщили в полиции региона.

В дневное время неизвестный зашел в офис одной из компаний по выдаче микрозаймов в Белогорске и похитил деньги из кассы. Менеджер пыталась остановить грабителя в маске, но тот смог убежать, обронив часть из похищенной наличности. Ущерб составил 4150 рублей.

По факту инцидента сразу возбудили дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Личность грабителя быстро установили. Им оказался местный житель 1984 года рождения, который является постоянным клиентом микрокредитной организации.

Подозреваемого задержали у него дома. Выяснилось, что при ограблении он использовал игрушечный пистолет. Расследование уголовного дела продолжается.

