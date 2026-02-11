Размер шрифта
«Нужна конфронтация»: в России объяснили нежелание Литвы «царапать» двери Кремля

Аналитик Блохин: президент Литвы против диалога с РФ, так как ждет конфликта
Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что европейские политики не должны «царапать» двери Кремля ради диалога с Россией, является частью «продуманной стратегии» прибалтийских элит. В отношениях с Москвой им нужна только конфронтация, которая повышает их ценность. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

«У них претензии к нашим кораблям, к танкерам, многие из них заявляли там о том, что даже необходимо заблокировать Россию в Балтике. Это продуманная стратегия. Им нужна конфронтация, потому что в условиях конфронтации повышается их ценность», — подчеркнул аналитик.

По словам Блохина, прибалтийские политики себя позиционируют как «фронтир» для сдерживания России, в связи с чем в регионе любое потепление отношений между Россией и Европой воспринимают в штыки.

11 февраля Науседа заявил, что призывы ряда политиков из ЕС начать диалог с Россией не добавляют Европе солидности. Как считает глава государства, европейские политики не должны «царапать» двери Кремля в поисках диалога с Москвой.

По его словам, Европа может участвовать в переговорах с США и Россией о мирном урегулировании, однако это должно происходить при наличии договоренностей по достижению стабильного и прочного мира.

Ранее президент Литвы напомнил Трампу о роли Вильнюса в конфликте в Афганистане.
 
