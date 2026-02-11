Размер шрифта
На Украине заявили о безрезультативности переговоров

Нардеп Костенко: на данном этапе переговоры безрезультативны
Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На данном этапе переговоры по урегулированию украинского кризиса «безрезультативны», а окончание конфликта в 2026 году – «маловероятный сценарий». Об этом заявил секретарь Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью «РБК-Украина».

«Я считаю, что на данном этапе переговоры безрезультативны. И здесь вопрос в том, что мы просто на них присутствуем. То, что нам заявляют постоянно, что есть какие-то достижения – поверьте, я общаюсь с людьми, о достижениях мне никто не говорил. Все как было, так и есть. Россия от нас требует, чтобы мы сдали территории, мы эти территории не сдаем. Россия навязывает русский язык, русскую церковь, для них это важно», — отметил Костенко.

Он подчеркнул, что окончание конфликта в 2026 году – «маловероятный сценарий», если украинцы не согласятся отдать территории России.

До этого в эфире Radio NV Костенко говорил, что Украина хочет завершить конфликт с Россией, но не собирается отдавать территории РФ. Также он заявлял, что переговоры о мире сейчас невыгодны для Украины.

4 и 5 февраля в Абу-Даби 4 и 5 февраля в Абу-Даби второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что следующая встреча должна состояться в США.

Кроме того, 7 февраля Зеленский рассказал, что США хотят урегулировать конфликт до июня 2026 года, а ключевые соглашения могут быть подписаны синхронно. 11 февраля газета Financial Times написала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах президента Украины и о референдуме по мирному соглашению с Россией. Оба голосования должны состояться до 15 мая.

Ранее экс-глава ЦРУ предостерег Украину от «плохого соглашения» с Россией.
 
