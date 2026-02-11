Размер шрифта
Оператора ВГТРК, пострадавшего в Курской области, представили к награде

Путин наградил оператора ВГТРК Солдатова орденом Мужества
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужеств оператора ВГТРК Сергея Солдатова, пострадавшего в Курской области. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить: орденом Мужества... Солдатова Сергея Леонидовича — оператора объединенной дирекции информационных программ филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная компания «Телеканал «Россия», город Москва», — сказано в нем.

О том, что сотрудник ВГТРК получил ранение в курском приграничье, стало известно 28 августа прошлого года. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, Сергей Солдатов наступил на мину «лепесток», когда группа остановилась для съемки в поле. Как рассказывал его коллега, журналист ВГТРК Станислав Бернвальд, большой кровопотери избежать удалось, поскольку раненому своевременно оказали медпомощь.

На следующий день Хинштейн сообщил, что оператор после операции уже улыбался. Глава Курской области уточнил, что впереди Солдатова ждет второй этап реконструирующей операции.

Ранее врач с СВО рассказал, как бойцы оказывают себе самопомощь после ранения.
 
