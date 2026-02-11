«Радиостанция Судного дня» передала еще несколько слов

В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Радио Судного дня», было передано свыше 20 сообщений за день. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который фиксирует активность станции.

«ЦЖАП 80145 ТРУТОШУТ 0100 5125 ПАНКОЗВУК 9142 3013», — звучало в эфире в 16:32 по московскому времени.

С разницей в две минуты на радио можно было услышать «НЖТИ 62184 45508 АВИАЦИОННЫЙ 4602 3900».

До этого в эфире прозвучал сигнал «СССР». Он был передан 11 февраля в 12:53 по московскому времени. Еще два слова — «Голубей» и «Кобочелн» — были переданы в 13:06 и 13:07, соответственно.

Первая передача за 11 февраля прозвучала в 09:05 мск — в эфире зафиксировали слово «акрокрен». Уже через четыре минуты станция передала второе сообщение — «рыболовный».

После почти часовой паузы УВБ-76 вновь вышла в эфир и в течение 15 минут выдала серию из пяти сигналов подряд: в 10:35 — «хлевотюк», в 10:43 — «блицосидр», в 10:47 — «вихлянье», в 10:49 — «баранка», в 10:51 — «придирчивый». Спустя еще 42 минуты, в 11:33, прозвучало восьмое по счету слово — «укосопаб». Также в 11:33 радиостанция передала слово «покладистый».

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее радиостанция передала в эфир слово «Нищенка» 8 февраля.