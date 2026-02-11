Размер шрифта
В одном из московских дворов обнаружили множество мертвых кошек

Hassan Ammar/AP

Жители московского района Перово обнаружили во дворе множество мертвых кошек. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Сообщается, что волонтеры забрали тела животных для проведения экспертизы.

По данным канала, местные жители намерены подать заявление в полицию — горожане допускают, что кошки могли быть отравлены неизвестными злоумышленниками.

Напомним, часть 2 статьи 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за жестокое обращение с животными с отягчающими обстоятельствами, то есть повлекшее гибель двух или более животных.

В ноябре СМИ писали о том, что соседи заподозрили жительницу Санкт-Петербурга в отравлении 20 кошек, однако в полиции заводить уголовное дело отказались. Первый зампред комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что отравительнице грозит до пяти лет колонии, а полицейским – дисциплинарные взыскания.

Ранее кинолог рассказал, как защитить собак от яда догхантеров во время выгула.
 
