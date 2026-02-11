Размер шрифта
Прибыль «Новатэка» снизилась почти в три раза

Прибыль «Новатэка» в 2025 году упала в 2,7 раза при снижении выручки на 6,4 %
Евгений Биятов/РИА «Новости»

По итогам 2025 года прибыль «Новатэка» рухнула в 2,7 раза, с 493,4 млрд рублей до 183 млрд. Об этом говорится в отчете на сайте компании.

Чистая прибыль за отчетный период составила 183 млрд рублей. Выручка компании снизилась на 6,4%, -до 1,445 трлн рублей

«Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности Группы, составили 503 млрд руб. в 2025 году по сравнению с 357 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В ноябре сообщалось, что резко снизил цены на газ ради китайского рынка. Отмечается, что компании из КНР закупают российский сжиженный природный газ (СПГ) из проекта «Арктик СПГ-2» «Новатэка» по цене существенно ниже рынка — со скидками в 30-40%. Новатэк» начал отгрузки в Китай 28 августа и с тех пор осуществил 14 поставок.

Кроме того, глава «Новатэка» упомянул 19-й пакет санкций Европейского союза в отношении России, который предусматривает отказ от российского СПГ с 2027 года. По его словам, подобный шаг приведет к «беспрецедентному взлету цен» прежде всего для европейских потребителей.

Ранее в России нашли безопасный способ добычи стратегического газа в Арктике.
 
