В НАБУ отказались возвращать коррупционные деньги в бюджет Украины

В функции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не входит возврат коррупционных денег в бюджет республики. Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос в ходе отчета о деятельности бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) за второе полугодие 2025 года, трансляция велась на YouTube-канале организации.

«А как оценить экономический эффект действий НАБУ? Возвращать средства в госбюджет — не наша основная функция», — сказал глава бюро.

Кривонос добавил, что в работу Государственного бюро расследований (ГБР) Украины также входит «коррупционная составляющая». При этом, по его словам, финансирование ведомства больше, чем у НАБУ.

В январе Кривонос заявил, что НАБУ сотрудничает с ФБР и обменивается информацией с американским агентством. Глава бюро отметил, что ведомство проводит встречи с американской стороной и может обращаться к ней с запросами.

До этого депутата Верховной рады Анны Скороход заявила, что НАБУ, САП и другие антикоррупционные органы Украины — главные враги страны. Парламентарий отметила, что сейчас в республике находят виновных и делают «стукачами».

Ранее в квартире главы подразделения НАБУ на Украине обнаружили «прослушку».