Разведку у российских границ за неделю провели 14 летательных аппаратов

За последние семь дней разведку у границ России провели 14 летательных аппаратов. Об этом пишет газета российских ВС «Красная звезда».

Согласно представленным на инфографике данным, нарушений воздушного пространства России за указанный период зафиксировано не было.

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Также отмечается, что истребители дежурных сил ПВО три раза вылетали для того, чтобы не допустить нарушений границы страны.

Ранее сообщалось, что пилот истребителя ВВС Швейцарии 3 минуты летел за российским спецбортом и отдал ему честь.