В Башкирии произошел пожар на заводе, есть пострадавшие

В управлении МЧС по Башкирии произошел пожар на заводе ОАО «Синтез-Каучук» в Стерлитамаке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства. Возгорание произошло в одном из цехов в 7.40 мск.

«По прибытию установлено, что в результате пропуска из 20-кубовой емкости с изопентаном произошло возгорание продукта изопентан», — рассказали в ведомстве.

Реклама

Уточняется, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Они были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в городском округе Балашиха Московской области загорелся ангар на строительном рынке.