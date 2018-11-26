При пожаре в крупном офисном здании в Петербурге пострадал человек

В одном из магазинов, расположенных в трехэтажном офисном здании в Петербурге произошел пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС России.

Как отмечается, инцидент произошел на Большом проспекте Петроградской стороны, 59.

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

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По данным экстренных служб, пострадал один человек.

«Один человек пострадал при пожаре в магазине в Петербурге, он наглотался дыма», — сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Подчеркивается, что среди персонала никто не пострадал.

Уточняется, что на данный момент пожар ликвидирован. Норма концентрации вредных веществ не превышена.

Ранее сообщалось, что в Балашихе загорелся ангар на строительном рынке.