Обвиняемого в групповом изнасиловании в Уфе экс-полицейского хотят освободить

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Адвокат Ренат Амирханов, представляющий интересы бывшего башкирского полицейского Салавата Галиева, обратится к следствию с ходатайством о прекращении уголовного преследования по делу о групповом изнасиловании коллеги-дознавателя и освобождении своего подзащитного из-под ареста. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам адвоката, ходатайство связано с тем, что Галиев не имеет отношения к преступлению.

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«Ранее сообщали, что в момент происшествия Галиев находился в загородном кафе, есть доказательства в виде записи с видеокамер», — пояснил Амирханов.

Ранее адвокат Ирина Валиева, защищающая интересы девушки-дознавателя из Уфы в деле о ее групповом изнасиловании коллегами, сообщила, что потерпевшая в настоящее время временно нетрудоспособна по состоянию здоровья.

По данным следствия, в ночь на 30 октября в Уфе трое полицейских изнасиловали свою 23-летнюю коллегу, которая работала вместе с ними в должности дознавателя. Изнасилование произошло в помещениях миграционного отдела МВД России по региону. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.