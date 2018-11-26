Посольство России в Киеве забросали дымовыми шашками
Сотни людей собрались у посольства России в Киеве на акцию протеста после обстрела кораблей ВМС Украины, передает УНН.
Собравшиеся принесли к зданию автомобильные шины. Отмечается, что их пока не зажигали. Люди продолжают подходить к посольству.
Отмечается, что активисты бросили несколько дымовых шашек, из-за которых посольство окутал дым.
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Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен ввести режим военного положения после инцидента в Азовском море.
«Газета.Ru» следила за развитием событий в Азовском море в режиме онлайн.