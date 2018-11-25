Патриарх Варфоломей: вопрос автокефалии еще не решен

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Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что процедура предоставления автокефалии до конца не урегулирована. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, решение Константинопольской церкви является «жертвенным актом на благо миллионов украинских верующих».

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Он также добавил, что предоставление автокефалии не урегулировано из-за того, что ее не удалось обсудить на православном соборе на Крите в 2016 году.

Варфоломей подчеркнул, что он намерен довести до конца предоставление томоса Украине.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда автокефалию оформят юридически и канонически.