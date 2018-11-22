Вор уснул во время кражи денег из сейфа в Оренбурге

В Оренбурге вор-рецидивист уснул на кожаном кресле в офисе во время кражи денег из сейфа, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о проникновении в здание. Прибывшим бойцам Росгвардии директор одной из компаний пояснил, что с помощью системы видеонаблюдения зафиксировано проникновение постороннего лица.

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«Росгвардейцы совместно с сотрудниками частной охранной организации при осмотре внутренних помещений в одном из кабинетов на четвертом этаже обнаружили и задержали злоумышленника, уснувшего в кожаном кресле. При досмотре у него изъяты отвертки, кусачки, молоток, гвоздодер, связка с ключами и пакет, в котором находилось более 140 тысяч рублей, которые он похитил из сейфа», — сообщает ведомство.

Мужчина рассказал, что забрался по лестнице на третий этаж, выдавил окно и вошел в одну из комнат.

Областная полиция возбудила в отношении задержанного уголовное дело по статье «кража».