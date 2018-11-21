Минпросвещения прокомментировало идею замены ЕГЭ на блокчейн
В Министерстве просвещения России сообщили, что на данный момент не получали предложения по замене ЕГЭ новой системой, которая будет основана на блокчейн-технологиях, передает ТАСС.
»...Подчеркнем, что система аттестации в виде ЕГЭ - оценка знаний всех учащихся по прозрачным и единым подходам. Она позволяет на равных условиях обеспечить поступление в вузы вне зависимости от места проживания учащегося, и ведомство не планирует отказываться от этой формы и продолжит работу над ее совершенствованием», — сообщили представители министерства.
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В ведомстве также отметили, что разделяют позицию о необходимости повышения профессионально-ориентационной подготовки школьников.
Ранее сообщалось, что ЕГЭ предложили заменить на блокчейн.