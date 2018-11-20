Немецкие СМИ назвали российских женщин «сильным полом»

Немецкий журнал Eurasische Magazin объяснил, почему женщины в России являются «сильным полом».

Как полагают авторы, в непростых условиях жизни в России мужчины склонны падать духом и искать утешение в алкоголе и табаке, в то время как женщины меньше поддаются соблазнам и ведут здоровый образ жизни. В целом российские женщины живут на 13 лет дольше мужчин.

При этом женщинам в России всегда удавалось совмещать работу и быт. Кроме того, хотя феминистическое движение в России не сильно, женщины могут отстаивать свои права и права своей семьи, дорожа семейными ценностями.