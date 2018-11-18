В США направился еще один караван мигрантов из Сальвадора

В США направляется очередной караван мигрантов из Сальвадора, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что это уже четвертый караван выходцев из страны, которые идут в сторону США. В его состав входят порядка 150 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на американо-мексиканскую границу будут отправлены до 15 тыс. американских военнослужащих, чтобы защитить страну от проникновения «каравана мигрантов» из стран Центральной Америки.

Глава США также выразил обеспокоенность новым «караваном», который начинает формироваться в Сальвадоре.