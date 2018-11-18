Источник сообщил о крупном пожаре и обрушении кровли в ТЦ Владивостока
По словам источника в экстренных службах, в торговом центре «Бум» во Владивостоке произошел пожар, передает ТАСС.
«Пожар произошел в воскресенье вечером в торговом центре «Бум» на улице Русской во Владивостоке, площадь возгорания составляет 800 кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 300 кв. метров», — сообщил источник.
Он также рассказал, что в результате произошедшего никто не пострадал, на месте работают восемь пожарных расчетов.