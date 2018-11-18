В центре Киева радикалы пытались прорваться на территорию Михайловского собора

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Радикалы совершили попытку прорваться на территорию Михайловского собора в центре Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что на Михайловской площади прошло вече с требованием смены власти на Украине. Протестующие требовали «перезагрузки» власти.

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Полицейские помешали попыткам собравшихся прорваться на территорию собора, оттеснив их от ворот здания.

Ранее сообщалось, что радикалы напали на канадского фотографа на марше в поддержку трансгендеров в Киеве.