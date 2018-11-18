В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за шторма

В Крыму объявили экстренное предупреждение в связи с сильным ветром и дождями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«Утром и днем 19 ноября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветра 15-20 м/с местами 20-25 м/с», — говорится в сообщении.

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Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при непогоде.

Ранее в Крыму вводили режим ЧС из-за химических выбросов.