Появились кадры приезда Путина в Псково-Печерский монастырь
Опубликованы кадры приезда президента России Владимира Путина в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Снимки были опубликованы на сайте Кремля.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявлял, что Путин посетил город Печоры в Псковской области и побывал в монастыре.Его сопровождал наместник обители — митрополит Псковский и Порховский Тихон.
В монастыре расположен комплекс Богом зданных пещер, в которых располагаются захоронения монахов и мирян. Владимир Путин и митрополит Тихон прошлись по территории монастыря, поучаствовали в церковных обрядах и пообщались с духовенством.