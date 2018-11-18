Появились кадры приезда Путина в Псково-Печерский монастырь

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Опубликованы кадры приезда президента России Владимира Путина в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Снимки были опубликованы на сайте Кремля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявлял, что Путин посетил город Печоры в Псковской области и побывал в монастыре.Его сопровождал наместник обители — митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В монастыре расположен комплекс Богом зданных пещер, в которых располагаются захоронения монахов и мирян. Владимир Путин и митрополит Тихон прошлись по территории монастыря, поучаствовали в церковных обрядах и пообщались с духовенством.