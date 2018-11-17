Мужчина с ножом напал на полицейского в центре Москвы

В Москве мужчина с ножом напал на полицейского, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Уточняется, что в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сущевский Вал неизвестный мужчина угрожает нанести себе увечья предметом, похожим на нож.

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«Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Марьина Роща обнаружили 49-летнего жителя столицы, который, держа в руке острый предмет, грозился нанести себе увечья», — говорится в сообщении.

Когда полиция попыталась успокоить мужчину, он нанес резаную рану одному из полицейских.