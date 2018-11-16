Москвичи пережили 15-градусный мороз

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В Москве и области ночь на 16 ноября стала самой холодной с начала осени, передает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, столбики термометров опускались до -15°C.

«Сегодня ночью температура была очень низкая — это самая холодная ночь с начала осени в столичном регионе. Даже по Московской области зарегистрировано -15°C», — рассказал Вильфанд.

Он пояснил, что такие показатели обусловлены высокими давлением, при котором формируется безоблачная погода.