Протестующие перекрыли центр Киева из-за отсутствия отопления
Жители Киева вышли на митинг в центре Киева из-за отсутствия тепла и перекрыли бульвар Леси Украинки, передает ТАСС.
Сообщается, что по пешеходному переходу без остановки ходят люди, в руках у которых — плакаты с требованием подключить их дома к отоплению. Собравшиеся возлагают вину за ситуацию, в которой оказались, на жилищно-эксплуатационную контору и министерстве регионального развития.
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Отмечается, что из-за помех движению, которые создают митингующие, центр города стоит в километровых пробках.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области Украины перекрыли трассы из-за отсутствия тепла.