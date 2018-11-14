В Индонезии отдыхающие выпали из кабины колеса обозрения

В Индонезии посетители парка аттракционов города Джокьякарта выпали из кабины колеса обозрения, сообщает The Telegraph.

Уточняется, что во время работы аттракциона одна из кабин перевернулась вместе с находившимися в ней людьми.

По данным издания, колесо внезапно стало менять направление движения, после чего кабина перевернулась.

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Пассажиров вытащили спасатели, в результате инцидента никто не пострадал.

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