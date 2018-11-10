В Петербурге потушили крупный пожар в гипермаркете
В Санкт-Петербурге полностью потушен пожар в гипермаркете «Лента» на набережной Обводного канала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте происшествия.
По его словам, в данный момент объявлена полная ликвидация пожара.
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«Проводится разбор завалов», — добавил представитель.
Сообщение о возгорании в «Ленте» поступило утром в 8.30. Площадь пожара составила 4,8 тыс. кв. м, у здания обрушилась кровля.
Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадал один человек.