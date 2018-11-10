Появилось видео пожара в гипермаркете в Петербурге

<img src="//img.gazeta.ru/files3/467/12053467/RIAN_5694800.HR-pic905-895x505-23727.jpg">

В сети появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге. Кадры опубликовали «Невские новости».

На опубликованной записи видно, что горит часть здания, с крыши идет густой черный дым.

Отмечается, что все посетители и персонал магазина были эвакуированы, внутренние помещения выгорели. Сейчас пожарные борются с огнем в складских помещениях. По данным источника, вероятной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования.

Ранее сообщалось, что кровля горящего в Петербурге гипермаркета частично обрушилась.