Появилось видео пожара в гипермаркете в Петербурге
В сети появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге. Кадры опубликовали «Невские новости».
На опубликованной записи видно, что горит часть здания, с крыши идет густой черный дым.
Отмечается, что все посетители и персонал магазина были эвакуированы, внутренние помещения выгорели. Сейчас пожарные борются с огнем в складских помещениях. По данным источника, вероятной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования.
Ранее сообщалось, что кровля горящего в Петербурге гипермаркета частично обрушилась.