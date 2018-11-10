В Свердловской области должник отсудил у коммунальщиков 720 тысяч рублей

В Свердловской области мужчина, который семь лет не платил за коммунальные услуги, отсудил у ЖКХ 720 тысяч рублей, сообщает ФАН.

Местный житель Михаил Неуймин купил квартиру и столкнулся с рядом проблем из-за того, что коммунальщики недобросовестно выполняли свои обязанности. В квартире появились протечки, от сырости стены затянуло плесенью, а отопление в квартире не работало.

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Когда долг по коммунальным услугам достиг 200 тысяч рублей, суд заблокировал банковские карты Неуймина.

Мужчина подал встречный иск, и через полгода судебных разбирательств получил 720 тысяч рублей компенсации.