AP: число жертв теракта в Сомали возросло до 20
В результате взрыва четырех автомобильных бомб возле отеля в столице Сомали погибли не менее 20 человек, еще 17 получили ранения, передает Associated Press.
Сообщается, что сначала взорвались три бомбы, а когда на место происшествия прибыли врачи и начали оказывать помощь раненным, прогремел четвертый взрыв.
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Капитан Мохаммед Хуссейн рассказал, что полицейские застрелили четверых боевиков, которые попытались пробраться в отель через дыру в стене после взрыва.
По информации агентства, организаторами теракта являются радикальные исламисты. Ответственность за теракт взяла на себя сомалийская террористическая группировка.
Ранее сообщалось о 17 погибших в результате взрыва в Сомали.