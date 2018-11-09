В прокуратуре Австрии раскрыли подробности дела о шпионаже в пользу России

В прокуратуре Зальцбурга сообщили, что расследование дела о возможном шпионаже в пользу России ведется во всех направлениях, передает РИА «Новости».

По словам представителей прокуратуры, подозреваемый в шпионаже австрийский экс-полковник может получить до 10 лет тюрьмы.

Реклама

Сотрудники ведомства подчеркнули, что в данный момент оценить длительность расследования затруднительно.

Ранее СМИ Австрии назвали страну, где Россия якобы завербовала экс-полковника.